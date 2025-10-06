Зеленський: Україна буде в ЄС, з Орбаном або без

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

У понеділок, 6 жовтня, Зеленський висловив впевненість, що народ Угорщини підтримує Україну в будь-якому випадку.

"Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, бо це вибір народу України", – наголосив український президент.

Зеленський прокоментував можливість змін правил процедури, за яких для розширення ЄС не буде потрібне одностайне рішення.

"Зміна процедури – це називається знайти шлях, як без (Угорщини. – Ред.). Коли більшість, всі країни, окрім Угорщини, підтримують Україну, розуміють, як це потрібно", – зазначив він.

Також український президент нагадав, що Україна виконала усі технічні вимоги для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС.

Зазначимо, Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їх долю" – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією. Також угорський прем’єр вважає, що Україна не є суверенною державою, адже за її рахунки платять держави Європейського Союзу.

Зеленський вважає, що блокування Угорщиною подальшого руху України в Європейський Союз повʼязане з внутрішньополітичними причинами.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

Читайте також: Нова дорога в обхід Орбана. Як можливо розблокувати рух України до ЄС.