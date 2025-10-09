Матернова рассказала, как и когда планируют обходить вето Орбана на движение Украины в ЕС

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что сейчас на уровне европейских лидеров идут обсуждения того, каким образом можно обойти вето Венгрии на дальнейшее движение Украины в Евросоюз, пока в нем председательствует Дания.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

В этом контексте Матернова отметила, что лидеры ЕС пытаются "двигать процесс вперед".

"В конце концов, нужно будет достичь единодушия, но это не должно останавливать реформы... Много работы можно выполнить без формального голосования", – добавила она.

Комментируя возможность "изменить правила" для того, чтобы продвинуть переговоры о вступлении Украины в ЕС, посол отметила, что "то, что закреплено в договорах, изменить невозможно".

"Другое дело – это внутренние правила, которые можно корректировать. И здесь есть пространство для маневра, и именно им мы сейчас пользуемся, надеясь максимально использовать датское председательство", – отметила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина станет членом ЕС независимо от позиции премьер-министра Венгрии.

В то же время Орбан недавно повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу" – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией. Также венгерский премьер считает, что Украина не является суверенным государством, ведь за ее счета платят государства Европейского Союза.

Читайте интервью Матерновой на сайте "Европейской правды" вскоре или смотрите видео.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как возможно разблокировать движение Украины в ЕС.