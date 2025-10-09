Греція відкинула "неісторичні" заяви Захарової про "грецьку хунту" і Кіпр

Речник грецького уряду Павлос Марінакіс у четвер відреагував на нещодавні коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо Греції, назвавши їх неісторичними та неточними.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Раніше цього тижня Захарова опублікувала допис на своєму Telegram-каналі, в якому закинула західним державам порушення десяти Гельсінських принципів ОБСЄ.

Як приклад порушення принципу суверенної рівності речниця російського МЗС навела "втручання Хунти Чорних полковників у Греції в міжетнічний конфлікт на Кіпрі, спробу приєднати острів до Греції".

На брифінгу в четвер речник уряду Греції сказав, що відповідь "на безпідставні заяви речниці Міністерства закордонних справ Росії є чіткою".

"Йдеться про неісторичні, неточні позиції, які суперечать істині та нашим національним інтересам", – додав він.

Нагадаємо, раніше речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що за низкою інцидентів з дронами може стояти Росія.

А коментуючи скасування виступу пропутінського диригента Валерія Гергієва в Італії, Захарова змішала в одну купу "необандерівців" і цитати з Біблії.