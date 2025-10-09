Греция отвергла "неисторические" заявления Захаровой о "греческой хунте" и Кипре

Спикер греческого правительства Павлос Маринакис в четверг отреагировал на недавние комментарии спикера МИД России Марии Захаровой по поводу Греции, назвав их неисторическими и неточными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Ранее на этой неделе Захарова опубликовала пост на своем Telegram-канале, в котором обвинила западные государства в нарушении десяти Хельсинкских принципов ОБСЕ.

В качестве примера нарушения принципа суверенного равенства пресс-секретарь российского МИД привела "вмешательство Хунты Черных полковников в Греции в межэтнический конфликт на Кипре, попытку присоединить остров к Греции".

На брифинге в четверг представитель правительства Греции сказал, что ответ "на безосновательные заявления представителя Министерства иностранных дел России является четким".

"Речь идет о неисторических, неточных позициях, которые противоречат истине и нашим национальным интересам", – добавил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в привычной для себя хамской манере ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что за рядом инцидентов с дронами может стоять Россия.

А комментируя отмену выступления пропутинского дирижера Валерия Гергиева в Италии, Захарова смешала в одну кучу "необандеровцев" и цитаты из Библии.