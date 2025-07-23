Речниця МЗС Росії Марія Захарова обурилася, що в Італії скасували виступ пропутінського диригента Валерія Гергієва.

З коментарем вона виступила в середу, 23 липня, повідомляє "Європейська правда".

Захарова заявила, що навколо приїзду "всесвітньо відомого маестро" на італійський фестиваль "було штучно роздуто справжній скандал".

Вона поскаржилась, що в італійських ЗМІ та громадському просторі "з подачі українських неонацистів та окремих русофобськи налаштованих політиків розгорнулося безпрецедентне цькування" Гергієва.

"Необандерівці, які проживають в Італії, оголосили про збір підписів за скасування концерту і про намір викупити всі квитки – не знайшовши, мабуть, кращого способу витратити свої гроші – для організації провокаційного флешмобу з метою зірвати захід. У найгірших традиціях Майдану, який зруйнував українську державність і культуру, а тепер посягає і на італійську, передбачалося використовувати автобуси для доставки неонацистських молодиків до місця проведення концерту", – заявила Захарова.

Вона заявила, що МЗС РФ рішуче засуджує "подібні дискримінаційні спроби "скасування культури".

Захарова з цього приводу вирішила процитувати слова зі Святого письма: "Не давайте святині псам і не кидайте ваших перлів перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас".

Нагадаємо, керівництво Королівського палацу Казерта в Італії в понеділок повідомило, що скасувало концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва після значного резонансу та протесту української громади

У контексті цього скандалу міністр культури Алессандро Джулі заявляв, що мистецтво має бути вільним від цензури, однак підкреслював, що у випадку Гергієва йдеться не про мистецтво, а про пропаганду.