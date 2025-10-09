Відвідувачі Колізею вперше зможуть пройти таємним імператорським проходом

Вперше за майже 2 тисячі років відвідувачі римського Колізею матимуть можливість пройти по прихованому імператорському проходу, який колись дозволяв римським імператорам непомітно дістатися до стародавнього амфітеатру.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Колись таємний коридор, відомий як "Прохід Коммода" і названий на честь римського імператора, відкриється для відвідувачів 27 жовтня.

Археологи з Археологічного парку Колізею пояснили, що римські імператори використовували цей прохід, щоб непомітно і під захистом потрапити на арену, яка вела їх прямо до їхньої зарезервованої почесної ложі, з якої вони могли спостерігати за іграми.

Фото: АР

Прохід був названий на честь імператора Коммода, який жив між 180 і 192 роками н. е., коли його вперше було виявлено в 1810-х роках. Коммод був відомий своєю пристрастю до гладіаторських ігор, і історія розповідає, що, коли він проходив через тунель, хтось намагався його вбити, але не зміг.

Біля входу до проходу археологи виявили залишки декоративних елементів, безпосередньо пов'язаних з видовищами на арені, зокрема зображення полювання на кабанів, боїв ведмедів та акробатичних виступів.

Коридор має форму літери "S" і продовжується за межами арени Колізею, але його кінцевий пункт призначення залишається невідомим.

"Відвідувачі тепер можуть відчути, як це було – бути імператором, що входить на арену. З невеликим зусиллям уяви та за допомогою віртуальної реконструкції вони можуть оцінити декорації, ліпнину, фрески та мармур, що покривали стіни", – сказала Барбара Наццаро, архітекторка, яка керувала реставраційними роботами.

Проєкт, який було завершено між жовтнем 2024 року та вереснем 2025 року, включав консервацію конструкції, реставрацію декоративної ліпнини та штукатурки, а також встановлення нового проходу.

Фото: АР

Нова система освітлення відтворює природне світло, яке колись проникало крізь невеликі отвори в склепінні, а цифрова реконструкція допомагає відвідувачам уявити собі первісний вигляд проходу.

Другий реставраційний проект, який, як очікується, розпочнеться на початку 2026 року, охоплюватиме ділянку тунелю, що простягається за межі Колізею.

Нагадаємо, у 2023 році державні музеї Італії відвідала рекордна кількість людей – трохи менше за 58 мільйонів. Таких показників не було навіть до початку пандемії коронавірусу.

У квітні антимонопольне відомство Італії (AGCM) оштрафувало компанію з продажу квитків і шість туроператорів майже на 20 млн євро за скуповування квитків до римського Колізею.

Тим часом у Венеції заборонили збирати великі туристичні групи та використовувати гучномовці.