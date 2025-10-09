Посетители Колизея впервые смогут пройти по тайному императорскому проходу

Впервые за почти 2 тысячи лет посетители римского Колизея смогут пройти по скрытому императорскому проходу, который когда-то позволял римским императорам незаметно добраться до древнего амфитеатра.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Некогда тайный коридор, известный как "Проход Коммода" и названный в честь римского императора, откроется для посетителей 27 октября.

Археологи из Археологического парка Колизея объяснили, что римские императоры использовали этот проход, чтобы незаметно и под защитой попасть на арену, которая вела их прямо к их зарезервированной почетной ложе, с которой они могли наблюдать за играми.

Фото: АР

Проход был назван в честь императора Коммода, который жил между 180 и 192 годами н. э., когда он был впервые обнаружен в 1810-х годах. Коммод был известен своей страстью к гладиаторским играм, и история гласит, что, когда он проходил через туннель, кто-то пытался его убить, но не смог.

У входа в проход археологи обнаружили остатки декоративных элементов, непосредственно связанных со зрелищами на арене, в частности изображения охоты на кабанов, боев медведей и акробатических выступлений.

Коридор имеет форму буквы "S" и продолжается за пределами арены Колизея, но его конечный пункт назначения остается неизвестным.

"Посетители теперь могут почувствовать, как это было – быть императором, входящим на арену. С небольшим усилием воображения и с помощью виртуальной реконструкции они могут оценить декорации, лепнину, фрески и мрамор, покрывавшие стены", – сказала Барбара Наццаро, архитектор, руководившая реставрационными работами.

Проект, который был завершен между октябрем 2024 года и сентябрем 2025 года, включал консервацию конструкции, реставрацию декоративной лепнины и штукатурки, а также установку нового прохода.

Фото: АР

Новая система освещения воспроизводит естественный свет, который когда-то проникал через небольшие отверстия в своде, а цифровая реконструкция помогает посетителям представить себе первоначальный вид прохода.

Второй реставрационный проект, который, как ожидается, начнется в начале 2026 года, будет охватывать участок туннеля, простирающийся за пределы Колизея.

Напомним, в 2023 году государственные музеи Италии посетило рекордное количество людей – чуть менее 58 миллионов. Таких показателей не было даже до начала пандемии коронавируса.

В апреле антимонопольное ведомство Италии (AGCM) оштрафовало компанию по продаже билетов и шесть туроператоров почти на 20 млн евро за скупку билетов в римский Колизей.

Между тем в Венеции запретили собирать большие туристические группы и использовать громкоговорители.