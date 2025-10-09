Засуджені в МКС злочинці зможуть відбувати покарання у Польщі

Польський Сейм у четвер схвалив ратифікацію угоди з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, відкривши шлях до відбування в Польщі покарань у вигляді тюремного ув'язнення людям, засудженим Судом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За ухвалення закону про ратифікацію угоди з МКС проголосували 417 депутатів Сейму Польщі, 22 були проти, а троє утрималися.

Тепер він скеровується до Сенату, після чого має бути підписаний президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Угода між Польщею та Міжнародним кримінальним судом була укладена у грудні 2024 року в Гаазі.

Відповідно до угоди, в Польщі можуть виконуватися вироки МКС, винесені щодо засуджених незалежно від їхнього громадянства – зокрема й тих, хто не є польськими громадянами чи резидентами.

Водночас вона запроваджує дворівневий механізм згоди на прийняття засуджених, що дозволить Польщі відмовити у виконанні вироку, якщо це суперечить національному законодавству або загрожує безпеці держави.

МКС наразі має аналогічні угоди з 15 країнами, зокрема Австрією, Бельгією, Великою Британією, Данією, Фінляндією, Францією тощо.

