Осужденные в МУС преступники смогут отбывать наказание в Польше

Польский Сейм в четверг одобрил ратификацию соглашения с Международным уголовным судом в Гааге, открыв путь к отбыванию в Польше наказаний в виде тюремного заключения людям, осужденным Судом.

За принятие закона о ратификации соглашения с МУС проголосовали 417 депутатов Сейма Польши, 22 были против, а трое воздержались.

Теперь он направляется в Сенат, после чего должен быть подписан президентом Польши Каролем Навроцким.

Соглашение между Польшей и Международным уголовным судом было заключено в декабре 2024 года в Гааге.

Согласно соглашению, в Польше могут исполняться приговоры МУС, вынесенные в отношении осужденных независимо от их гражданства – в том числе и тех, кто не является польскими гражданами или резидентами.

В то же время оно вводит двухуровневый механизм согласия на принятие осужденных, что позволит Польше отказать в исполнении приговора, если это противоречит национальному законодательству или угрожает безопасности государства.

МУС в настоящее время имеет аналогичные соглашения с 15 странами, в частности Австрией, Бельгией, Великобританией, Данией, Финляндией, Францией и др.

