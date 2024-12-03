МКС і Польща підписали угоду про співпрацю у виконанні покарань
Міжнародний кримінальний суд і Польща підписали угоду щодо співпраці у виконанні вироків суду.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Міжнародного кримінального суду.
Угоду підписали у Гаазі голова суду Томоко Акане та заступниця держсекретаря Мін’юсту Польщі Марія Ейхарт. Документ передбачає, що засуджені МКС особи можуть відбувати покарання на території Польщі, якщо таке рішення ухвалить суд і якщо Польща погодиться з цим.
"Підписуючи цю угоду, Польща засвідчує непохитне зобов’язання забезпечувати належне функціонування Суду", – зазначила Ейхарт.
Римський статут передбачає, що засуджені МКС особи відбувають покарання на території визначеної судом країни з-поміж тих, які задекларували готовність приймати таких засуджених.
Схожі угоди Міжнародний кримінальний суд має з Данією, Швецією, Норвегією, Фінляндією, Бельгією, Австрією, Францією, Британією, Словенією, Сербією, Грузією, Аргентиною, Колумбією і Малі.
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