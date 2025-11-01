У Словаччині пропонують анулювати шлюб у разі зміни статі одного з партнерів

Міністерство юстиції Словаччини в проєкті нового Цивільного кодексу пропонує внести автоматичне припинення шлюбу для людей, які змінюють стать.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

У новому Цивільному кодексі Словаччини, який має замінити застарілий документ 1964 року, пропонується автоматичне скасування шлюбів, у яких один із партнерів здійснив трансперехід.

"Шлюб припиняється зі зміною статі одного з подружжя. Щодо прав і обов'язків подружжя щодо спільної дитини та їх майнових відносин після зміни статі одного з подружжя застосовуються ті самі положення про права і обов'язки розлученого подружжя щодо спільної дитини та їх майнових відносин", – ідеться в проєкті.

У Мінʼюсті Словаччини пояснюють, що це положення необхідне, аби уникнути ситуації, коли внаслідок зміни статі одного з партнерів у шлюбі будуть двоє людей однієї статі – чого словацьке право не визнає.

Водночас в опозиції вважають таку ініціативу втручанням в особисте життя людей, вказуючи, що розлучення має вирішуватись виключно партнерами у шлюбі, а не державою.

Наразі проєкт Цивільного кодексу Словаччини перебуває на стадії громадського обговорення. Його ухвалення в парламенті очікується протягом 2026 року, а набуття чинності – з 2027-го.

Минулого року у парламенті Словаччини також просували закон про заборону "гей-пропаганди" у школах.

За даними ЗМІ, уряд Нідерландів розглядає можливість порушити процедуру за статтею 7 Договору про ЄС проти Словаччини у звʼязку із суперечливими конституційними змінами в цій країні.