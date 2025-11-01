В Словакии предлагают аннулировать брак в случае смены пола одного из партнеров

Министерство юстиции Словакии в проекте нового Гражданского кодекса предлагает ввести автоматическое прекращение брака для людей, которые меняют пол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

В новом Гражданском кодексе Словакии, который должен заменить устаревший документ 1964 года, предлагается автоматическая отмена браков, в которых один из партнеров совершил транспереход.

"Брак прекращается с изменением пола одного из супругов. В отношении прав и обязанностей супругов в отношении общего ребенка и их имущественных отношений после изменения пола одного из супругов применяются те же положения о правах и обязанностях разведенных супругов в отношении общего ребенка и их имущественных отношений", – говорится в проекте.

В Минюсте Словакии объясняют, что это положение необходимо, чтобы избежать ситуации, когда в результате смены пола одного из партнеров в браке будут двое людей одного пола – чего словацкое право не признает.

В то же время в оппозиции считают такую инициативу вмешательством в личную жизнь людей, указывая, что развод должен решаться исключительно партнерами в браке, а не государством.

Сейчас проект Гражданского кодекса Словакии находится на стадии общественного обсуждения. Его принятие в парламенте ожидается в течение 2026 года, а вступление в силу – с 2027-го.

В прошлом году в парламенте Словакии также продвигали закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

