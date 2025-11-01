Белый дом ограничил доступ журналистов к кабинету пресс-секретаря

Новое правило Белого дома, опубликованное в пятницу, ограничивает возможность аккредитованных журналистов свободно посещать кабинеты пресс-секретаря Кэролайн Левитт и других высокопоставленных чиновников в Западном крыле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новый меморандум Совета национальной безопасности Белого дома запрещает журналистам посещать комнату 140 без предварительной записи, ссылаясь на необходимость защиты потенциально конфиденциальной информации.

Совет нацбезопасности объяснил этот шаг необходимостью защиты конфиденциальных данных, которые сейчас регулярно обрабатываются сотрудниками отдела коммуникаций Белого дома.

Ранее аккредитованные журналисты Белого дома могли получить доступ в комнату 140, которая расположена недалеко от Овального кабинета, по предварительному уведомлению, чтобы поговорить с Левитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими высокопоставленными чиновниками.

Ассоциация корреспондентов Белого дома заявила, что новые ограничения будут мешать журналистам задавать вопросы чиновникам, обеспечивать прозрачность и следить за деятельностью власти.

Ранее администрация Трампа исключила Reuters, Associated Press, Bloomberg News и другие СМИ из постоянного пула репортеров, освещающих деятельность президента США.

А Пентагон ввел строгие ограничения для работы аккредитованных журналистов, с которыми не согласились более 30 СМИ, после чего они лишились права на работу внутри здания.