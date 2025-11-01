ЄС і Китай домовились продовжити переговори щодо експортного контролю

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович у суботу сказав, що Європейський Союз і Китай продовжать співпрацю в галузі політики експортного контролю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Коментар Шефчовича зʼявився після того, як представники Єврокомісії та Міністерства торгівлі Китаю провели переговори у Брюсселі.

Вони стосувались зокрема рішення Пекіна запровадити експортний контроль для рідкісноземельних елементів, які є критично важливими для європейської промисловості.

"Китай підтвердив, що призупинення експортного контролю, введеного в жовтні, поширюється на ЄС. Обидві сторони підтвердили свою прихильність до продовження співпраці з метою поліпшення реалізації політики експортного контролю", – написав єврокомісар.

Сторони також обговорили питання Nexperia – китайського виробника комп'ютерних мікросхем, контроль над яким у жовтні перейшов до уряду Нідерландів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент напередодні заявив, що Китай "зробив справжню помилку", погрожуючи припинити експорт рідкісноземельних металів.