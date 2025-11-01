ЕС и Китай договорились продолжить переговоры по экспортному контролю

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в субботу заявил, что Европейский Союз и Китай продолжат сотрудничество в области политики экспортного контроля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Комментарий Шефчовича появился после того, как представители Еврокомиссии и Министерства торговли Китая провели переговоры в Брюсселе.

Они касались, в частности, решения Пекина ввести экспортный контроль для редкоземельных элементов, которые являются критически важными для европейской промышленности.

"Китай подтвердил, что приостановление экспортного контроля, введенного в октябре, распространяется на ЕС. Обе стороны подтвердили свою приверженность продолжению сотрудничества с целью улучшения реализации политики экспортного контроля", – написал еврокомиссар.

Стороны также обсудили вопрос Nexperia – китайского производителя компьютерных микросхем, контроль над которым в октябре перешел к правительству Нидерландов.

Министр финансов США Скотт Бессент накануне заявил, что Китай "совершил настоящую ошибку", угрожая прекратить экспорт редкоземельных металлов.