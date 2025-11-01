У двох районах Варшави набула чинності заборона на продаж алкоголю вночі

Нічна заборона на продаж алкоголю з 1 листопада набула чинності у двох дільницях (районах) столиці Польщі Варшави – Середмісті та Прага-Північ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила влада Варшави.

Із суботи у двох дільницях польської столиці почне діяти нічна заборона на продаж алкоголю, яка триватиме з 22:00 по 6:00.

"Контроль за дотриманням заборони здійснюватимуть поліція та міська охорона. Порушення правил може призвести до відкликання дозволу на продаж алкоголю, а спроби обійти закон будуть розглядатися як серйозне порушення", – повідомили у мерії.

Впровадження так званої "нічної заборони" у Варшаві пройшло довгий шлях. Мер міста Рафал Тшасковський спочатку був проти цього року, проте змінив свою думку і запропонував запровадити її на території всього міста.

Пізніше Тшасковський відмовився від цієї ідеї і запропонував запровадити пілотну нічну заборону на території двох дільниць – Середмістя та Прага-Північ.

Мер Варшави планує навесні 2026 року подати проєкт запровадження "нічної заборони" в усьому місті.

Загалом у Польщі заборона на продаж алкоголю в нічний час діє в майже 200 громадах. Одним із останніх про неї оголосив Вроцлав.

Нагадаємо, нещодавно у Сілезькому воєводстві Польщі затримали 47-річного чоловіка за кермування авто у нетверезому стані, який хотів сховатись від правоохоронців за допомогою капусти.