У польському Вроцлаві почне діяти повна заборона на продаж алкоголю вночі

З четверга, 9 жовтня, у польському Вроцлаві набуде чинності повна заборона на продаж алкоголю в магазинах і на автозаправних станціях з 22:00 до 6:00 по всьому місту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Нічну заборону було запроваджено рішенням міської ради 11 вересня. Згідно з рішенням, починаючи з 9 жовтня, алкоголь не можна буде придбати в магазинах та на заправках по всьому місту з 22:00 до 6:00.

Досі така заборона діяла з 2018 в історичній частині міста, а з минулого року – у ще восьми мікрорайонах, що оточують історичний центр або розташовані в його безпосередній близькості.

За даними міської ради, через рік після введення нічної заборони на продаж алкоголю в центрі міста було зафіксовано 7-відсоткове зниження кількості поліцейських втручань, пов'язаних із вживанням алкоголю, та 15-відсоткове зниження кількості втручань міської охорони.

Рішення про поширення заборони на все місто було прийнято після консультацій з радами районів Вроцлава. Ті, що мали найбільшу кількість точок продажу алкоголю, були за таку заборону. 60% мешканців також підтримали рішення.

У разі порушення заборони на продаж кожен, хто це помітить, зобов'язаний повідомити поліцію. У разі передачі справи до суду підприємець повинен розраховувати на можливість накладення штрафу – його розмір буде визначений судом.

Нагадаємо, нещодавно у Сілезькому воєводстві Польщі затримали 47-річного чоловіка за кермування авто у нетверезому стані, який в оригінальний спосіб хотів сховатись від правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що водійка автобуса у Варшаві домагається права возити плюшеву таксу у кабіні попри правила.