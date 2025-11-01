В двух районах Варшавы вступил в силу запрет на продажу алкоголя ночью

Ночной запрет на продажу алкоголя с 1 ноября вступил в силу в двух районах столицы Польши Варшавы – Среднегородье и Прага-Север.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили власти Варшавы.

С субботы в двух районах польской столицы начнет действовать ночной запрет на продажу алкоголя, который будет действовать с 22:00 до 6:00.

"Контроль за соблюдением запрета будут осуществлять полиция и городская охрана. Нарушение правил может привести к отзыву разрешения на продажу алкоголя, а попытки обойти закон будут рассматриваться как серьезное нарушение", – сообщили в мэрии.

Внедрение так называемого "ночного запрета" в Варшаве прошло долгий путь. Мэр города Рафал Тшасковский сначала был против этого года, однако изменил свое мнение и предложил ввести его на территории всего города.

Позже Тшасковский отказался от этой идеи и предложил ввести пилотный ночной запрет на территории двух участков – Среднего города и Прага-Север.

Мэр Варшавы планирует весной 2026 года подать проект введения "ночного запрета" во всем городе.

В целом в Польше запрет на продажу алкоголя в ночное время действует почти в 200 общинах. Одним из последних о нем объявил Вроцлав.

