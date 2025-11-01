Cанду: Молдова очікує ясності від ЄС щодо вступу "тих, хто досягає результатів"

Президентка Молдови Мая Санду закликає ЄС до ясності щодо процесу вступу її держави на тлі угорської блокади руху України до Євросоюзу, від чого потерпає і Кишинів.

Таку думку Санду висловила у заяві для Euronews, повідомляє "Європейська правда".

За словами молдовської президентки, з моменту офіційного початку переговорів з ЄС у червні 2024 року Молдова "продемонструвала рішучість і виконала свої зобов'язання".

"Зараз нам потрібна постійна взаємодія та ясність з боку ЄС, щоб розширення залишалося стратегічним пріоритетом. і щоб зберегти імпульс для тих, хто виконує свої зобов'язання", – заявила Санду.

Вона викладе свої очікування від ЄС на саміті з питань розширення наступного вівторка в Брюсселі – в той же день, коли Європейська комісія має намір похвалити зусилля Кишинева щодо інтеграції у своїй щорічній оцінці країн-кандидатів.

Молдова опинилась у заручниках угорського вето на заявку України про членство в Євросоюзі. Кишинів подав заявку на вступ до ЄС майже одночасно з Києвом у 2022 році, і з того часу обидві країни пов'язані між собою.

Молдова та Україна готові відкрити перший кластер переговорів про вступ, відомий як "Основи". ЄС досі утримувався від розділення заяв про членство двох країн, побоюючись, що такий розкол підірве позиції Києва.

Санду заявила Euronews, що членство Молдови "набуло глибшого значення" після початку повномасштабної війни в Україні.

"Протягом багатьох років наш європейський шлях був спрямований на розвиток – модернізацію нашої країни, доступ до ринку ЄС та зміцнення економіки. Тепер це також шлях безпеки та стабільності", – заявила Санду.

"Молдова може вижити та зміцнитися як демократія лише в складі ЄС", – додала вона.

Європейська комісія 4 листопада оприлюднить "звіт про розширення" – щорічну оцінку стану втілення права ЄС у державах-кандидатах.

Днями був опублікований "тіньовий звіт" про виконання Україною ключових глав переговорів з ЄС.

Про минулорічний звіт читайте у статті Рейтинг євроінтеграції-2024. Від "корупції" до телемарафону: як ЄС оцінює готовність України до вступу.