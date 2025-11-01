Санду: Молдова ожидает ясности от ЕС в отношении вступления "тех, кто достигает результатов"

Президент Молдовы Мая Санду призывает ЕС к ясности в отношении процесса вступления ее государства на фоне венгерской блокады движения Украины в Евросоюз, от чего страдает и Кишинев.

Такое мнение Санду высказала в заявлении для Euronews, сообщает "Европейская правда".

По словам молдавского президента, с момента официального начала переговоров с ЕС в июне 2024 года Молдова "продемонстрировала решимость и выполнила свои обязательства".

"Сейчас нам нужно постоянное взаимодействие и ясность со стороны ЕС, чтобы расширение оставалось стратегическим приоритетом и чтобы сохранить импульс для тех, кто выполняет свои обязательства", – заявила Санду.

Она изложит свои ожидания от ЕС на саммите по вопросам расширения в следующий вторник в Брюсселе – в тот же день, когда Европейская комиссия намерена похвалить усилия Кишинева по интеграции в своей ежегодной оценке стран-кандидатов.

Молдова оказалась в заложниках венгерского вето на заявку Украины о членстве в Евросоюзе. Кишинев подал заявку на вступление в ЕС почти одновременно с Киевом в 2022 году, и с тех пор обе страны связаны между собой.

Молдова и Украина готовы открыть первый кластер переговоров о вступлении, известный как "Основы". ЕС до сих пор воздерживался от разделения заявлений о членстве двух стран, опасаясь, что такой раскол подорвет позиции Киева.

Санду заявила Euronews, что членство Молдовы "приобрело более глубокое значение" после начала полномасштабной войны в Украине.

"На протяжении многих лет наш европейский путь был направлен на развитие – модернизацию нашей страны, доступ к рынку ЕС и укрепление экономики. Теперь это также путь безопасности и стабильности", – заявила Санду.

"Молдова может выжить и укрепиться как демократия только в составе ЕС", – добавила она.

Европейская комиссия 4 ноября обнародует "отчет о расширении" – ежегодную оценку состояния воплощения права ЕС в государствах-кандидатах.

На днях был опубликован "теневой отчет" о выполнении Украиной ключевых глав переговоров с ЕС.

