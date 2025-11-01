Уряд Румунії скорочує кількість іноземних працівників на 10 тисяч у 2026 році

У наступному році уряд Румунія має намір скоротити квоту дозволів на роботу для іноземців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Наступного року уряд Румунії видасть не більше 90 тисяч дозволів на роботу для іноземних робітників, що на 10 тисяч менше, ніж у 2025 році.

Під час обговорень роботодавці вимагали збільшити квоту іноземних робітників, яких приймають до Румунії, до 150 тисяч у 2026 році. Вони стверджують, що така кількість необхідна для задоволення потреби в робочій силі в Румунії.

Проте міністр праці Петре-Флорін Маноле пояснив, що на країну чекає хвиля звільнень і потрібні робочі місця для румунів, які залишаться без роботи.

"Враховуючи, що при розрахунку мінімальної заробітної плати Національний інститут статистики, серед іншого, повідомив нам про можливість певної кількості звільнень у наступному році, я вважав за доцільне, щоб, передбачаючи ці соціальні проблеми, ми мали якомога більше робочих місць для громадян Румунії", – заявив Маноле.

У 2025 році попит перевищив квоту, встановлену урядом: до жовтня було подано понад 230 тисяч заявок на отримання дозволів на працевлаштування, повідомила Генеральна інспекція з питань імміграції.

Нагадаємо, у жовтні Литва обмежила працевлаштування іноземців після перевищення річної квоти.

А уряд Італії протягом 2026-2028 років планує видати майже 500 тисяч нових робочих віз для громадян країн з-за меж ЄС для боротьби з нестачею робочої сили.