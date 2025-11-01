Правительство Румынии сокращает количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году

В следующем году правительство Румынии намерено сократить квоту разрешений на работу для иностранцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В следующем году правительство Румынии выдаст не более 90 тысяч разрешений на работу для иностранных рабочих, что на 10 тысяч меньше, чем в 2025 году.

Во время обсуждений работодатели требовали увеличить квоту иностранных рабочих, которых принимают в Румынию, до 150 тысяч в 2026 году. Они утверждают, что такое количество необходимо для удовлетворения потребности в рабочей силе в Румынии.

Однако министр труда Петре-Флорин Маноле объяснил, что страну ждет волна увольнений и нужны рабочие места для румын, которые останутся без работы.

"Учитывая, что при расчете минимальной заработной платы Национальный институт статистики, среди прочего, сообщил нам о возможности определенного количества увольнений в следующем году, я счел целесообразным, чтобы, предвидя эти социальные проблемы, мы имели как можно больше рабочих мест для граждан Румынии", – заявил Маноле.

В 2025 году спрос превысил квоту, установленную правительством: до октября было подано более 230 тысяч заявок на получение разрешений на трудоустройство, сообщила Генеральная инспекция по вопросам иммиграции.

Напомним, в октябре Литва ограничила трудоустройство иностранцев после превышения годовой квоты.

А правительство Италии в течение 2026-2028 годов планирует выдать почти 500 тысяч новых рабочих виз для граждан стран из-за пределов ЕС для борьбы с нехваткой рабочей силы.