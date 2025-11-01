У Фінляндії вперше за 30 років з'явиться нова верф

У Фінляндії найближчим часом відкриється нова суднобудівна верф.

Про це повідомили уряд Аландських островів і компанія Suomen Saaristovarustamo, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Сторони підписали протокол про наміри щодо створення нової суднобудівної компанії AxYards.

Якщо проєкт буде реалізовано за планом, AxYards стане першим новоствореним сухим доком у Фінляндії за понад тридцять років.

Майбутня судноремонтна верф у місті Марієгамн матиме басейн довжиною 110 метрів і шириною 20 метрів. Верф покликана обслуговувати судноплавні потреби архіпелагу Фінляндії.

На ринку зростає попит на ремонтні доки такого розміру, оскільки багато суден, що працюють у Фінляндії та на Аландських островах, є занадто великими для менших верфей, але з іншого боку, занадто малими для великих суднобудівних комплексів.

Мета полягає в тому, щоб верф AxYards була введена в експлуатацію та була готова прийняти свої перші судна в сухий док до кінця третього кварталу 2027 року.

Нагадаємо, Фінляндія останнім часом отримала великі замовлення на будівництво криголамів.

Зокрема, після зустрічі президентів Дональда Трампа і Александра Стубба США і Фінляндія оголосили про угоду щодо додавання 11 криголамів до флоту США.

У серпні у Фінляндії почали будувати криголам Канаді для оборони Арктики.