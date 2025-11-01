В Финляндии впервые за 30 лет появится новая верфь

В Финляндии в ближайшее время откроется новая судостроительная верфь.

Об этом сообщили правительство Аландских островов и компания Suomen Saaristovarustamo, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Стороны подписали протокол о намерениях по созданию новой судостроительной компании AxYards.

Если проект будет реализован по плану, AxYards станет первым вновь созданным сухим доком в Финляндии за более чем тридцать лет.

Будущая судоремонтная верфь в городе Мариегамн будет иметь бассейн длиной 110 метров и шириной 20 метров. Верфь призвана обслуживать судоходные потребности архипелага Финляндии.

На рынке растет спрос на ремонтные доки такого размера, поскольку многие суда, работающие в Финляндии и на Аландских островах, слишком велики для небольших верфей, но, с другой стороны, слишком малы для крупных судостроительных комплексов.

Цель состоит в том, чтобы верфь AxYards была введена в эксплуатацию и была готова принять свои первые суда в сухой док до конца третьего квартала 2027 года.

Напомним, Финляндия в последнее время получила крупные заказы на строительство ледоколов.

В частности, после встречи президентов Дональда Трампа и Александра Стубба США и Финляндия объявили о соглашении по добавлению 11 ледоколов к флоту США.

В августе в Финляндии начали строить ледокол Канаде для обороны Арктики.