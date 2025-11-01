У Чехії біля кордону з Польщею знайшли понад сотню нерозірваних боєприпасів

У Чехії неподалік від прикордонного переходу до Польщі в Орлицьких горах знайшли понад сотню давніх нерозірваних артилерійських снарядів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Два дні поліцейські сапери працювали в лісі після повідомлення від місцевого жителя. У результаті вони викопали понад сто одиниць історичних боєприпасів. Знахідка, ймовірно, пов’язана з подіями Другої світової війни.

Фото поліції чехії

48-річний чоловік повідомив на екстрену лінію про виявлення предмета, схожого на боєприпас, у лісовому масиві приблизно за 300 метрів від прикордонного переходу в Орлицьких горах, повідомила речниця поліції Кароліна Махачкова.

На місце одразу прибули поліцейські, які огородили територію та провели попереднє розслідування.

"Заявник розповів нам, що під час рекреаційного пошуку металевих предметів за допомогою металошукача разом зі своїм неповнолітнім сином натрапив на підозрілий металевий об’єкт на глибині близько 30 сантиметрів", – додала Махачкова.

З огляду на характер знахідки, поліцейські викликали спеціаліста – поліцейського сапера. Уже в перший день роботи було викопано 28 одиниць артилерійських снарядів калібру 105 мм, 1 снаряд калібру 75 мм і 2 гільзи калібру 105 мм.

Наступного дня роботи продовжили, залучили навіть важку техніку. Усього знайшли 110 одиниць артилерійських снарядів калібру 105 мм, 13 снарядів калібру 75 мм і 3 гільзи.

Нагадаємо, НАТО у листопаді проведе масштабну операцію з пошуку старих морських мін у Фінській затоці.

У Польщі нещодавно чоловік приніс снаряд часів Другої світової додому, де він і розірвався.