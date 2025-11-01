В Чехии у границы с Польшей нашли более сотни неразорвавшихся боеприпасов

В Чехии недалеко от пограничного перехода в Польшу в Орлицких горах нашли более сотни старых неразорвавшихся артиллерийских снарядов.

Два дня полицейские саперы работали в лесу после сообщения от местного жителя. В результате они выкопали более ста единиц исторических боеприпасов. Находка, вероятно, связана с событиями Второй мировой войны.

48-летний мужчина сообщил на экстренную линию об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в лесном массиве примерно в 300 метрах от пограничного перехода в Орлицких горах, сообщила пресс-секретарь полиции Каролина Махачкова.

На место сразу прибыли полицейские, которые оградили территорию и провели предварительное расследование.

"Заявитель рассказал нам, что во время рекреационного поиска металлических предметов с помощью металлоискателя вместе со своим несовершеннолетним сыном наткнулся на подозрительный металлический объект на глубине около 30 сантиметров", – добавила Махачкова.

Учитывая характер находки, полицейские вызвали специалиста – полицейского сапера. Уже в первый день работы было выкопано 28 единиц артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 снаряд калибра 75 мм и 2 гильзы калибра 105 мм.

На следующий день работы продолжили, привлекли даже тяжелую технику. Всего нашли 110 единиц артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 13 снарядов калибра 75 мм и 3 гильзы.

