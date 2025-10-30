НАТО влаштує масштабні пошуки мін часів Другої світової біля берегів Фінляндії

Північноатлантичний альянс у листопаді проведе масштабну операцію з пошуку старих морських мін у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Підрозділ з протимінної діяльності НАТО протягом 3-14 листопада проведе масштабні пошуки морських мін часів Другої світової війни біля стратегічних півостровів Ханко та Порккала, на фінському узбережжі Балтійського моря неподалік столиці Гельсінкі.

Залучені судна будуть не лише шукати міни, а й проводити підводні дослідження та моніторинг підводної інфраструктури.

У період Другої світової Фінська затока була щільно замінована, а повоєнні розмінувальні роботи, які Фінляндії довелося проводити з дефіцитом обладнання, забрали життя багатьох людей. Часто це були молоді строковики.

Чимало бомб залишилися під водою до цього часу, але їх вже не вважають великою загрозою для судноплавства.

"Прибирання старих мін є хорошою практикою для суден, і така співпраця з НАТО підвищує безпеку водних шляхів та захист важливої інфраструктури", – зазначив керівник операцій морських сил Марко Лааксонен.

Нещодавно у Польщі двоє чоловіків отримали поранення внаслідок вибуху старого снаряда, який один із них приніс додому.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.