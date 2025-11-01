Орбан накинувся на Туска у Х

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив польського прем'єра Дональда Туска в нападках на Угорщину у спробі відвернути увагу від його власних політичних проблем.

Про це Орбан написав у суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що Туск розпочав чергову атаку на Угорщину, оскільки "має серйозні проблеми вдома".

"Його партія програла президентські вибори, його уряд нестабільний, і він сам програє на виборах. Разом з Манфредом Вебером він став одним з найгучніших войовничих політиків у Європі, але його воєнна політика провалюється: Україна вичерпує європейські гроші, а польський народ втомився від війни. Він не може змінити курс, бо перетворив Польщу на васала Брюсселя", – написав Орбан.

На його думку, польський прем'єр "панікує, переслідує своїх політичних опонентів і критикує промирну позицію Угорщини, намагаючись відвернути увагу від власних внутрішніх проблем". "Це дуже сумно", – додав Орбан.

Він наголосив, що його країна не має наміру йти шляхом, обраним польським урядом.

"Зараз він у паніці, переслідує своїх політичних опонентів і критикує промирну позицію Угорщини, намагаючись відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем. Це дуже сумно", – заявив Орбан.

"Угорщина йде іншим шляхом – шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти – і займатися своїми справами", – додав він.

У четвер Віктор Орбан у Будапешті зустрівся з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро, фігурантом справи про шпигунське програмне забезпечення. Як сказав Зьобро, візит до угорської столиці був пов'язаний з прем'єрою фільму, а зустріч з Орбаном не була запланована заздалегідь.

Орбан опублікував в інтернеті свою фотографію та Зьобро і написав, що після "величезної перемоги польських правих на президентських виборах пробрюссельський польський уряд розпочав політичну кампанію проти них".

Дональд Туск прокоментував зустріч Орбана із Зьобро. На платформі X польський прем’єр-міністр коротко зазначив: "Або у в’язницю, або в Будапешт".

Візит Зьобро до Угорщини спровокував саркастичний коментар глави польського МЗС Радослава Сікорського.

Глава МЗС Польщі натякнув на подібну ситуацію з іншим колишнім посадовцем і заступником Зьобро – Марчином Романовським, який утік від польського правосуддя в Угорщину та отримав там притулок у грудні 2024 року.