Орбан набросился на Туска в Х

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил польского премьера Дональда Туска в нападках на Венгрию в попытке отвлечь внимание от его собственных политических проблем.

Об этом Орбан написал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что Туск начал очередную атаку на Венгрию, поскольку "имеет серьезные проблемы дома".

"Его партия проиграла президентские выборы, его правительство нестабильно, и он сам проигрывает на выборах. Вместе с Манфредом Вебером он стал одним из самых громких воинственных политиков в Европе, но его военная политика проваливается: Украина исчерпывает европейские деньги, а польский народ устал от войны. Он не может изменить курс, потому что превратил Польшу в вассала Брюсселя", – написал Орбан.

По его мнению, польский премьер "паникует, преследует своих политических оппонентов и критикует мирную позицию Венгрии, пытаясь отвлечь внимание от собственных внутренних проблем". "Это очень печально", – добавил Орбан.

Он подчеркнул, что его страна не намерена идти по пути, выбранному польским правительством.

"Венгрия идет другим путем – путем мира. Венгерский народ отказывается становиться вассалом Брюсселя. Господин Туск должен это принять – и заниматься своими делами", – добавил он.

В четверг Виктор Орбан в Будапеште встретился с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зёбро, фигурантом дела о шпионском программном обеспечении. Как сказал Зёбро, визит в венгерскую столицу был связан с премьерой фильма, а встреча с Орбаном не была запланирована заранее.

Орбан опубликовал в интернете свою фотографию и Зёбро и написал, что после "огромной победы польских правых на президентских выборах пробрюссельское польское правительство начало политическую кампанию против них".

Дональд Туск прокомментировал встречу Орбана с Зёбро. На платформе X польский премьер-министр кратко отметил: "Или в тюрьму, или в Будапешт".

Визит Зёбро в Венгрию спровоцировал саркастический комментарий главы польского МИД Радослава Сикорского.

Глава МИД Польши намекнул на подобную ситуацию с другим бывшим чиновником и заместителем Зёбро – Марчином Романовским, который сбежал от польского правосудия в Венгрию и получил там убежище в декабре 2024 года.