Зеленський розповів про пропозиції України щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Україна разом з партнерами в Європейському Союзі готує пропозиції до 20-го пакета санкцій проти Росії, який має передбачати додаткові обмеження щодо російського енергетичного сектора, тіньового флоту та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс агресора.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає "Європейська правда".

"Пропонуємо додати у 20-й пакет санкцій Євросоюзу російських юридичних та фізичних осіб, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде оновлення по викрадачах українських дітей – проти цього має бути дійсно глобальний тиск, і, звісно, повинно бути значно більше тиску на всі схеми, які дозволяють працювати російському воєнному виробництву", – заявив Зеленський.

Серед інших пропозицій України – компанії з тих країн, які купують російську нафту; інфраструктура тіньового флоту; російський ВПК; суб’єкти, які видобувають газ в Арктиці; російські олігархи; компанії, які намагаються обходити обмеження.

"Кожна російська ракета, кожен російський дрон – це конкретні компоненти з інших країн, конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї. Робота щодо цього має бути значно активніша, і це відповідальність зокрема МЗС України", – зазначив президент.

У жовтні Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

"Енергетичний" блок пакета санкцій, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.

6 листопада президент Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, зокрема щодо синхронізації заходів з 19-м пакетом санкцій проти Росії, ухваленим Євросоюзом.