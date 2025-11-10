Зеленский рассказал о предложениях Украины по 20-му пакету санкций ЕС против РФ

Украина вместе с партнерами в Европейском Союзе готовит предложения к 20-му пакету санкций против России, который должен предусматривать дополнительные ограничения в отношении российского энергетического сектора, теневого флота и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс агрессора.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает "Европейская правда".

"Предлагаем добавить в 20-й пакет санкций Евросоюза российских юридических и физических лиц, которые еще зарабатывают на энергоресурсах, и также будет обновление по похитителям украинских детей – против этого должно быть действительно глобальное давление, и, конечно, должно быть значительно больше давления на все схемы, которые позволяют работать российскому военному производству", – заявил Зеленский.

Среди других предложений Украины – компании из тех стран, которые покупают российскую нефть; инфраструктура теневого флота; российский ВПК; субъекты, которые добывают газ в Арктике; российские олигархи; компании, которые пытаются обходить ограничения.

"Каждая российская ракета, каждый российский дрон – это конкретные компоненты из других стран, конкретных стран, без которых просто не было бы российского оружия. Работа по этому должна быть значительно активнее, и это ответственность в том числе МИД Украины", – отметил президент.

В октябре Евросоюз окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России по письменной процедуре.

"Энергетический" блок пакета санкций, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ.

6 ноября президент Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения, в частности по синхронизации мер с 19-м пакетом санкций против России, принятым Евросоюзом.