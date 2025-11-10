В Словакии столкнулись два поезда, десятки людей пострадали

Вблизи словацкого города Пезинок вечером 9 ноября столкнулись два пассажирских поезда, много людей пострадали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

Столкновение произошло в 19:31 между поездами Tatran 620, который ехал из Кошице и должен был прибыть в Братиславу в 19:33, и Rex 1814 из Нитры, который прибывал в Братиславу в 19:36.

"Мы находимся где-то возле Пезинок. Это был страшный удар. Они уже кричали, что тот, кто является врачом, должен пройти в переднюю часть поезда", – рассказал aktuality.sk человек, который ехал в поезде.

После аварии 11 пострадавших были доставлены в больницу в Братиславе, десятки людей получили легкие ранения. Позже СМИ сообщили о двух десятках госпитализированных. По словам министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, в поездах ехало около 800 человек, и оба поезда были "переполнены студентами". Министр поблагодарил все спасательные службы, которые прибыли на вызов.

На месте происшествия работали более 60 полицейских и 70 пожарных. Министр юстиции Борис Сушко добавил в своем заявлении, что эвакуационные автобусы Корпуса тюремной и судебной охраны также были задействованы, чтобы помочь вывезти пассажиров с места аварии.

"Я желаю всем пострадавшим в результате столкновения поездов возле Пезинок как можно меньше боли и скорейшего выздоровления. Я благодарю все спасательные службы за их профессиональное вмешательство", – сказал президент Словакии Петер Пеллегрини.

Авария вызвала перебои в движении на участке Пезинок-Святой Юр, но сейчас железнодорожное движение восстановлено.

Напомним, похожая авария произошла на востоке Словакии утром 13 октября.

Тогда пострадали 69 человек, семеро получили тяжелые травмы. Среди пострадавших – один гражданин Украины.