Білорусь погрожує Литві відповіддю на закриття кордону

Білорусь пригрозила заходами щодо литовського транспорту, який залишився на білоруській території після закриття кордону Литвою.

Про це йдеться у заяві МЗС Білорусі, розміщеній у Facebook, передає "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що після одностороннього закриття Литвою пунктів пропуску на білорусько-литовському кордоні в Білорусі опинилося понад 1100 вантажівок литовських перевізників.

Щоб забезпечити безпеку і зберегти транспорт, Білорусь переміщує їх на спеціально обладнані стоянки біля пункту "Котловка", зазначили там.

"З гуманітарних міркувань водіям надано можливість покинути територію Білорусі і повернутися до місця постійного проживання до відновлення роботи кордону литовською стороною", – йдеться у заяві.

МЗС Білорусі підкреслює: всі збитки і затримки – "результат політизованих і необдуманих рішень литовської влади".

"Білорусь залишає за собою право застосувати всі передбачені законом заходи щодо транспорту, який залишився на території", – йдеться у заяві.

Після закриття кордону Литвою у відповідь на навалу метеорологічних зондів з Білорусі режим Лукашенка заборонив їхати вантажівкам з литовською реєстрацією інакше, як через закритий кордон з Литвою.

З 1 листопада Білорусь заборонила пересування своєю територією усім вантажівкам з європейською реєстрацією і зобов’язала їх стати у спеціально визначених місцях – крім тих, що везуть окремі категорії товарів або порожніми повертаються додому у країни ЄС.

На тлі рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю велетенська черга утворилась на білорусько-польському кордоні, час очікування може сягати 4 днів.

У Білорусі заявили, що не збираються робити винятки для литовських вантажівок, які застрягли в країні.