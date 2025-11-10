Беларусь угрожает Литве ответом на закрытие границы

Беларусь пригрозила мерами в отношении литовского транспорта, который остался на белорусской территории после закрытия границы Литвой.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, размещенном в Facebook, передает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что после одностороннего закрытия Литвой пунктов пропуска на белорусско-литовской границе в Беларуси оказалось более 1100 грузовиков литовских перевозчиков.

Чтобы обеспечить безопасность и сохранить транспорт, Беларусь перемещает их на специально оборудованные стоянки возле пункта "Котловка", отметили там.

"По гуманитарным соображениям водителям предоставлена возможность покинуть территорию Беларуси и вернуться к месту постоянного проживания до возобновления работы границы литовской стороной", – говорится в заявлении.

МИД Беларуси подчеркивает: все убытки и задержки – "результат политизированных и необдуманных решений литовских властей".

"Беларусь оставляет за собой право применить все предусмотренные законом меры в отношении транспорта, который остался на территории", – говорится в заявлении.

После закрытия границы Литвой в ответ на нашествие метеорологических зондов из Беларуси режим Лукашенко запретил ехать грузовикам с литовской регистрацией иначе, как через закрытую границу с Литвой.

С 1 ноября Беларусь запретила передвижение по своей территории всем грузовикам с европейской регистрацией и обязала их встать в специально определенных местах – кроме тех, что везут отдельные категории товаров или пустыми возвращаются домой в страны ЕС.

На фоне решения Литвы о закрытии границы с Беларусью огромная очередь образовалась на белорусско-польской границе, время ожидания может достигать 4 дней.

В Беларуси заявили, что не собираются делать исключения для литовских грузовиков, которые застряли в стране.