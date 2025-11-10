Зеленський спростував чутки про напруженість під час зустрічі із Трампом у жовтні

Президент Володимир Зеленський спростував заяви про те, що остання зустріч із його американським візаві Дональдом Трампом у Вашингтоні була напруженою, а також зазначив, що має хороші стосунки з главою Білого дому.

Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian, пише "Європейська правда".

Після низки заяв у ЗМІ щодо того, що Трамп начебто тиснув на Зеленського, аби той погодився на максималістські умови лідера Кремля Владіміра Путіна щодо закінчення війни – український лідер сказав, що зустріч відбулася інакше.

Зокрема він заперечив твердження, що Трамп нібито кидався картами поля бою під час суперечки в жовтні в Білому домі.

"Він нічого не кидав. Я впевнений", – сказав Зеленський та описав їхні відносини як "нормальні", "ділові" та "конструктивні".

Водночас Зеленський зауважив, що "всі у світі" бояться Трампа. Ну уточнювальне запитання, чи стосується це також і його, Зеленський заперечив.

"Ні, ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми маємо боятися? Трамп був обраний своїм народом. Ми маємо поважати вибір американського народу, так само як я був обраний своїм народом. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть і століть", – сказав він.

Він також зазначив, що британський король Чарльз III відіграв важливу роль за лаштунками, заохочуючи президента США більш активно підтримувати Україну після бурхливої зустрічі в Овальному кабінеті в лютому.

А під час державного візиту до Великої Британії у вересні Трамп провів індивідуальну зустріч з королем.

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав кілька важливих сигналів президенту Трампу", – сказав Зеленський.

Він сказав, що Трамп поважає короля і вважає його "дуже важливою" особою, що, на його думку, є щирим компліментом, який не роблять "багатьом людям".

Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети Tomahawk і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.