Зеленский опроверг слухи о напряженности во время встречи с Трампом в октябре

Президент Владимир Зеленский опроверг заявления о том, что последняя встреча с его американским визави Дональдом Трампом в Вашингтоне была напряженной, а также отметил, что имеет хорошие отношения с главой Белого дома.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда".

После ряда заявлений в СМИ о том, что Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот согласился на максималистские условия лидера Кремля Владимира Путина по окончанию войны, украинский лидер сказал, что встреча прошла иначе.

В частности, он опроверг утверждение, что Трамп якобы бросал картами поля боя во время спора в октябре в Белом доме.

"Он ничего не бросал. Я уверен", – сказал Зеленский и описал их отношения как "нормальные", „деловые" и "конструктивные".

В то же время Зеленский отметил, что "все в мире" боятся Трампа. На уточняющий вопрос, касается ли это также и его, Зеленский ответил отрицательно.

"Нет, мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться? Трамп был избран своим народом. Мы должны уважать выбор американского народа, так же как я был избран своим народом. США являются нашим стратегическим партнером на протяжении многих лет, возможно, даже десятилетий и веков", – сказал он.

Он также отметил, что британский король Чарльз III сыграл важную роль за кулисами, поощряя президента США более активно поддерживать Украину после бурной встречи в Овальном кабинете в феврале.

А во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел индивидуальную встречу с королем.

"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество послал несколько важных сигналов президенту Трампу", – сказал Зеленский.

Он сказал, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным" человеком, что, по его мнению, является искренним комплиментом, который не делают "многим людям".

Как известно, 17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты Tomahawk и разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "останавливаться" должна не она.