Сенат США просунувся перед із законопроєктом про припинення шатдауну

Сенат США в неділю просунувся вперед щодо заходів, спрямованих на відновлення роботи федерального уряду і припинення 40-денного шатдауну, який призвів до затримки продовольчої допомоги і перебоїв з авіаперевезеннями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час процедурного голосування сенатори підтримали прийнятий Палатою представників законопроєкт, до якого будуть внесені поправки, що дозволять фінансувати уряд до 30 січня і включатимуть пакет з трьох законопроєктів про асигнування на цілий рік.

Якщо Сенат врешті-решт ухвалить змінений законопроєкт, він все одно має бути схвалений Палатою представників і відправлений на підпис президенту Дональду Трампу, що може зайняти кілька днів.

За угодою, укладеною з кількома демократами, які пішли проти керівництва своєї партії, республіканці погодилися на голосування в грудні щодо продовження субсидій відповідно до закону "Про доступну медицину". Субсидії, які допомагають малозабезпеченим американцям оплачувати приватне медичне страхування і термін дії яких закінчується наприкінці року, були пріоритетом демократів під час боротьби за фінансування.

Голосування за прийняття законопроєкту пройшло з перевагою в 60-40 голосів, що є мінімально необхідним для подолання сенатського блокування.

"Схоже, що ми впритул наблизилися до завершення шатдауну", – сказав Трамп журналістам у Білому домі перед голосуванням.

Законопроєкт забороняє федеральним установам звільняти працівників до 30 січня, що є перемогою для федеральних профспілок та їхніх союзників. Це зупинить кампанію Трампа зі скорочення федеральної робочої сили.

Коли Сенат знову збереться в понеділок, лідери республіканців спробують досягти двопартійної угоди, щоб обійти правила Сенату і швидко ухвалити закон. В іншому випадку палаті знадобиться більша частина наступного тижня, щоб виконати процедурні дії, перш ніж проголосувати за остаточне ухвалення, що, можливо, продовжить паузу в роботі уряду до наступних вихідних.

Як повідомлялося, через тривалий шатдаун, у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.