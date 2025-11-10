Сенат США продвинулся перед с законопроектом о прекращении шатдауна

Сенат США в воскресенье продвинулся вперед по мерам, направленным на восстановление работы федерального правительства и прекращение 40-дневного шатдауна, который привел к задержке продовольственной помощи и перебоям с авиаперевозками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время процедурного голосования сенаторы поддержали принятый Палатой представителей законопроект, в который будут внесены поправки, которые позволят финансировать правительство до 30 января и будут включать пакет из трех законопроектов об ассигнованиях на целый год.

Если Сенат в конце концов примет измененный законопроект, он все равно должен быть одобрен Палатой представителей и отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, что может занять несколько дней.

По соглашению, заключенному с несколькими демократами, которые пошли против руководства своей партии, республиканцы согласились на голосование в декабре по продлению субсидий в соответствии с законом "О доступной медицине". Субсидии, которые помогают малообеспеченным американцам оплачивать частное медицинское страхование и срок действия которых истекает в конце года, были приоритетом демократов во время борьбы за финансирование.

Голосование за принятие законопроекта прошло с перевесом в 60-40 голосов, что является минимально необходимым для преодоления сенатской блокировки.

"Похоже, что мы вплотную приблизились к завершению шатдауна", – сказал Трамп журналистам в Белом доме перед голосованием.

Законопроект запрещает федеральным учреждениям увольнять работников до 30 января, что является победой для федеральных профсоюзов и их союзников. Это остановит кампанию Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

Когда Сенат снова соберется в понедельник, лидеры республиканцев попытаются достичь двухпартийного соглашения, чтобы обойти правила Сената и быстро принять закон. В противном случае палате понадобится большая часть следующей недели, чтобы выполнить процедурные действия, прежде чем проголосовать за окончательное принятие, что, возможно, продлит паузу в работе правительства до следующих выходных.

Как сообщалось, из-за длительного шатдауна, в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.