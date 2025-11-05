Шатдаун у США став найдовшим в історії

У середу вимушена пауза у роботі федерального уряду США (шатдаун) через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Федеральні відомства зупинилися після того, як Конгрес не зміг затвердити фінансування після 30 вересня, і проблеми посилюються, оскільки соціальні програми – в тому числі допомога, яка допомагає мільйонам американців купувати продукти – зависли в підвішеному стані.

Останніми днями в Конгресі з'явилися перші крихкі ознаки прогресу в пошуках виходу з глухого кута, хоча – поки що – 1,4 мільйона федеральних службовців, від авіадиспетчерів до наглядачів парків, залишаються у вимушеній відпустці або працюють без зарплати.

За кілька годин до того, як опівночі було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і закриття ділянок повітряного простору.

Працівники аеропортів стали основним фактором, який змусив Трампа припинити шатдаун у 2019 році.

Однак і демократи, і республіканці залишаються непохитними щодо головного каменю спотикання в нинішньому шатдауні – витрат на охорону здоров'я.

Демократи заявляють, що нададуть голоси для припинення шатдауну лише після того, як буде укладена угода про продовження страхових субсидій, що закінчуються, які роблять медичне обслуговування доступним для мільйонів американців.

Натомість республіканці наполягають на тому, що вони займуться питанням охорони здоров'я лише після того, як демократи проголосують за те, щоб знову "увімкнути світло" у Вашингтоні.

Зауважимо, минулого тижня в Сенаті 13-й раз провалився проєкт щодо фінансування роботи уряду.

При цьому проєкт з додатковими коштами, довкола якого продовжуються суперечки, передбачає витрати на роботу уряду лише до 21 листопада.