ЗМІ: шатдаун у США затримав експорт зброї на понад $5 млрд для НАТО та України

Через тривалий шатдаун, у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.

Про це стало відомо Axios, пише "Європейська правда".

Один із посадовців Державного департаменту США, який говорив на умовах анонімності, заявив, що шатдаун завдає шкоди як союзникам і партнерам США, так і американській промисловості, яка "постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон".

За словами посадовців, шатдаун вплинув на поставки зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS, для таких союзників, як Данія, Хорватія та Польща.

Як зазначається, кінцевий пункт призначення експорту не є чітким, але зброя, продана союзникам по НАТО, часто передається для допомоги Україні.

За словами посадовця, серед незавершених транзакцій є як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

Зазвичай процес таких продажів є простим і не викликає суперечок. Закон про контроль за експортом зброї вимагає від Конгресу переглядати пропозиції щодо продажу зброї.

Внаслідок шатдауну багато співробітників Державного департаменту, чия робота полягає в інформуванні співробітників комітету Конгресу – і забезпеченні завершення процесу – були відправлені у відпустку, що спричинило уповільнення роботи.

Посадовець стверджує, що минулого місяця Бюро з політично-військових питань Державного департаменту мало приблизно чверть від звичайного штату співробітників для підтримки продажу зброї.

У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

За кілька годин до того, як було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і ділянок повітряного простору.

ЗМІ писали, що американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун, який уже став найтривалішим в історії США.

А в Італії місцеві працівники на кількох американських військових базах не отримали зарплати через припинення роботи уряду США, відтак Рим оголосив про переговори з Вашингтоном щодо цього питання.