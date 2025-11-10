В чеській ANO не виключають згортання снарядної ініціативи

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек не виключив припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

Про це пише iDnes, передає "Європейська правда".

За словами Гавлічека, посадовці "були залякані" урядом, що йде у відставку, і тепер починають "висловлюватися" щодо ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

На його думку, країни, які приєдналися до ініціативи, будуть здивовані.

"Висновки формування уряду показують більші проблеми, ніж очікував рух ANO", – сказав перший заступник голови популістської партії Чехії ANO.

Зауважимо, що лідер ANO Андрей Бабіш раніше обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас нещодавно він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Також Бабіш пообіцяв не виділяти кошти з бюджету на військову допомогу України, але допустив, що приватні військові компанії можуть виконувати замовлення.

Чеський президент Петр Павел казав, що скорочення або припинення підтримки України шляхом ініціативи Праги з постачання боєприпасів зашкодить насамперед самій Чехії.