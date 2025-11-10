В чешской ANO не исключают сворачивания снарядной инициативы

Первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO Карел Гавличек не исключил прекращения инициативы по поставкам боеприпасов Украине.

Об этом пишет iDnes, передает "Европейская правда".

По словам Гавличека, чиновники "были запуганы" уходящим в отставку правительством и теперь начинают "высказываться" по поводу инициативы по поставкам боеприпасов Украине.

По его мнению, страны, присоединившиеся к инициативе, будут удивлены.

"Выводы формирования правительства показывают большие проблемы, чем ожидало движение ANO", – сказал первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO.

Отметим, что лидер ANO Андрей Бабиш ранее обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время недавно он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Также Бабиш пообещал не выделять средства из бюджета на военную помощь Украине, но допустил, что частные военные компании могут выполнять заказы.

Чешский президент Петр Павел сказал, что сокращение или прекращение поддержки Украины путем инициативы Праги по поставкам боеприпасов повредит прежде всего самой Чехии.