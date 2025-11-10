Туск: у Путіна є інструменти, щоб зруйнувати ЄС і як організацію, і як культурний феномен

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що війна, яку Владімір Путін оголосив Заходу, також відбувається всередині європейських суспільств, і у російського правителя є інструменти, щоб зруйнувати ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza, передає "Європейська правда".

За словами польського прем'єра, війна, яку веде Росія проти Заходу, набагато витонченіша, ніж це було не так давно.

"Я неодноразово звертався до наших західних партнерів з цього приводу. Ще кілька років тому до них було дуже важко достукатися. На щастя, вони вже розуміють, що наша оцінка про те, що Росія певним чином бореться з усім Заходом, була точною", – зазначив Туск.

"У таких ситуаціях Віктор Орбан одразу здіймає крик, що Туск хоче війни, але ця війна вже йде", – уточнив він.

За його словами, у Польщі вона проявляється у підпалах, нальотах безпілотників, ситуації на кордоні з Білоруссю, де незаконно переправляються мігранти, дедалі агресивніших кібератаках. Зокрема, зазначив Туск, нещодавні атаки на польські цифрові системи мають ознаки диверсії.

"І таких випадків буде все більше і більше по всій Європі. Тому що війна, яку Путін оголосив Заходу, також відбувається всередині наших суспільств. І тут вона відбувається у найбільш видовищний спосіб. У Путіна є інструменти, щоб розбити Європейський Союз як організацію, але також і Європу як культурний феномен", – сказав польський прем'єр.

За його словами, ці інструменти – російські п'яті колони, присутні в кожній європейській країні.

Туск також заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від врегулювання на лінії фронту в Україні.