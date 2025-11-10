Туск: у Путина есть инструменты, чтобы разрушить ЕС и как организацию, и как культурный феномен

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что война, которую Владимир Путин объявил Западу, также происходит внутри европейских обществ, и у российского правителя есть инструменты, чтобы разрушить ЕС.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza, передает "Европейская правда".

По словам польского премьера, война, которую ведет Россия против Запада, гораздо более изощренная, чем это было не так давно.

"Я неоднократно обращался к нашим западным партнерам по этому поводу. Еще несколько лет назад до них было очень трудно достучаться. К счастью, они уже понимают, что наша оценка о том, что Россия определенным образом борется со всем Западом, была точной", – отметил Туск.

"В таких ситуациях Виктор Орбан сразу поднимает крик, что Туск хочет войны, но эта война уже идет", – уточнил он.

По его словам, в Польше она проявляется в поджогах, налетах беспилотников, ситуации на границе с Беларусью, где незаконно переправляются мигранты, все более агрессивных кибератаках. В частности, отметил Туск, недавние атаки на польские цифровые системы имеют признаки диверсии.

"И таких случаев будет все больше и больше по всей Европе. Потому что война, которую Путин объявил Западу, также происходит внутри наших обществ. И здесь она происходит самым зрелищным образом. У Путина есть инструменты, чтобы разбить Европейский Союз как организацию, но также и Европу как культурный феномен", – сказал польский премьер.

По его словам, эти инструменты – российские пятые колонны, присутствующие в каждой европейской стране.

Туск также заявил, что геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине.