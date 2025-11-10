Чеські активісти подарують Україні навіть дві ракети "Фламінго"

Сума у гаманці збору чеської ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") на українські далекобійні ракети "Фламінго" вже перевищує 16 млн крон, а домовленість з виробником дозволить придбати на чеські донати дві таких ракети.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні з iDNES розповів співлідер ініціативи Мартін Ондрачек.

Він повідомив, що на понеділок на гаманці збору вже понад 16 млн чеських крон – тоді як планову суму 12,5 млн крон, на одну ракету, закрили за перші дві доби.

"Ми говорили з виробником, українською компанією Fire Point. Вони кажуть нам, що подвоять донат", – розповів Ондрачек.

Ракети, куплені за чеські донати, назвуть на честь чеської науковиці, фахівця з ядерної фізики Дани Драбової – DANA 1 і DANA 2.

"Ми будемо знати більше про дати постачання наступного тижня", – сказав Ондрачек.

Як будуть витрачені додаткові гроші, які накидали після досягнення цільової суми збору, ще вирішують.

"Ми думали, що робити з "надлишком" і вирішили, що найкраще дати підписникам голосувати в X… У нас є кілька відкритих зборів", зазначив Ондрачек.

Влітку ініціатива передала в Україну гелікоптер Black Hawk UH-60, на придбання якого оголошувала збір у листопаді 2023 року..

Ініціатива "Подарунок для Путіна" також відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.