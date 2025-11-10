Чешские активисты подарят Украине даже две ракеты "Фламинго"

Сумма в кошельке сбора чешской инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина") на украинские дальнобойные ракеты "Фламинго" уже превышает 16 млн крон, а договоренность с производителем позволит приобрести на чешские донаты две таких ракеты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении с iDNES рассказал соруководитель инициативы Мартин Ондрачек.

Он сообщил, что на понедельник на кошельке сбора уже более 16 млн чешских крон – тогда как плановую сумму 12,5 млн крон, на одну ракету, закрыли за первые двое суток.

"Мы говорили с производителем, украинской компанией Fire Point. Они говорят нам, что удвоят донат", – рассказал Ондрачек.

Ракеты, купленные за чешские донаты, назовут в честь чешской ученой, специалиста по ядерной физике Даны Драбовой – DANA 1 и DANA 2.

"Мы будем знать больше о датах поставки на следующей неделе", – сказал Ондрачек.

Как будут потрачены дополнительные деньги, которые пришли после достижения целевой суммы сбора, еще решают.

"Мы думали, что делать с "излишком" и решили, что лучше всего дать подписчикам голосовать в X... У нас есть несколько открытых сборов", отметил Ондрачек.

Летом инициатива передала в Украину вертолет Black Hawk UH-60, на приобретение которого объявляла сбор в ноябре 2023 года.

Инициатива "Подарок для Путина" также известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.