Немецкий ультралевый политик Сара Вагенкнехт в понедельник объявила, что уходит с должности лидера основанной ею партии BSW (которая сначала расшифровывалась как "Альянс Сары Вагенкнехт").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Вагенкнехт на пресс-конференции в Берлине сказала, что она вместе с сопредседателем BSW Амирой Мохамед Али планирует покинуть пост.

При этом политик добавила, что не планирует уходить из партии и хочет создать и возглавить комиссию по вопросам "основных ценностей". Таким образом Вагенкнехт сохранит должность в исполнительном комитете BSW.

Кроме того, она планирует возглавить фракцию партии в Бундестаге, если партия все же преодолеет избирательный барьер на следующих выборах.

Своим преемником Вагенкнехт предложила избрать бывшего депутата Бундестага и Европарламента Фабио Де Маси.

Это решение должно быть утверждено на общем съезде BSW, который должен состояться в начале декабря.

Тогда же должны утвердить новое название партии – "Альянс за социальную справедливость и экономическое благоразумие", которое будет иметь такую же аббревиатуру BSW, но уже без имени Вагенкнехт.

56-летняя Сара Вагенкнехт основала собственную партию после разрыва с "Левыми" в 2024 году. Новая партия преуспела на выборах в Европарламент и в земельные парламенты Восточной Германии, но не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года.

Лидера леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт из-за неоднократных пророссийских заявлений называют немецкой "подругой Путина".

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум относительно перспективы предоставления Украине крылатых ракет Taurus.