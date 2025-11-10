Рождаемость в Бельгии достигла минимума со времен Второй мировой войны

За предыдущий 2024 год в Бельгии родилось меньше всего детей за все годы со Второй мировой войны.

Об этом сообщает Brussels Times, пишет "Европейская правда".

В 2024 году в Бельгии зарегистрировали 108 150 новорожденных, что является рекордным минимумом с 1942 года и снижением на 1,9% относительно 2023 года.

Только пять раз за историю ведения статистики в Бельгии наблюдали меньшее количество рожденных – в 1916-1918 годах во время Первой мировой войны и в военных 1941-1942 годах.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2024 году составил 1,44 ребенка на женщину, тогда как в предыдущем году составлял 1,47. Минимальным он оказался для столицы Брюсселя.

Тенденция к падению рождаемости в стране сохраняется с 2010 года.

Также прослеживается рост среднего возраста родителей. Для женщин в 2024 году это было 31,4 года, мужчин-отцов – 34,3 года, в Брюсселе он еще выше.

Предыдущие статистические итоги из Италии также свидетельствуют, что в 2024 году рождаемость опустилась до рекордного минимума.

С такими вызовами столкнулись в большей или меньшей степени все европейские страны, что заставляет правительства искать варианты поощрения к родительству. Так, на Мальте решили снизить налоги для родителей в семьях с двумя детьми и более.

Греция объявила пакет мер на 1,6 млрд евро, чтобы преодолеть демографический спад.