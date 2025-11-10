У Кремлі не знають, які мирні ініціативи Орбан запропонував Трампу на зустрічі

Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков каже, що Москва не володіє інформацією про угорські ініціативи з вирішення повномасштабної російської агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пропагандистів із ТАСС.

Речника Кремля попросили прокоментувати слова угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, який на зустрічі з Дональдом Трампом минулого тижня пообіцяв поділитись певними ідеями щодо завершення війни проти України.

"Нам невідомо, про які ініціативи йдеться. Судячи з усього, після певного випробування вони будуть доведені до нас, але поки що ми не мали можливості з ними ознайомитися", – сказав Пєсков у понеділок.

Під час зустрічі з Трампом у пʼятницю Орбан сказав, що Угорщина має деякі ідеї щодо можливих дипломатичних шляхів припинення російсько-української війни та щодо того, як залучити Росію до переговорного процесу.

Угорський прем'єр також сказав, що нібито тільки його країна виступає за мир у Європі, а можливість перемоги України у війні описав цинічним жартом: "Ну, дива трапляються".

Під час зустрічі Орбан також закликав президента США провести саміт з Путіним саме в Будапешті.