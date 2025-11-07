Орбан пожалівся, що він один за мир у Європі, і цинічно пожартував про перемогу України

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що тільки його уряд у Європі виступає за мир в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі у пʼятницю під час зустрічі з Дональдом Трампом.

Орбан похвалив президента США, який "докладає величезних зусиль для досягнення миру" в Україні, "що є просто чудовим і дуже позитивним для європейського континенту та всіх народів Європи".

"Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина в Європі. Всі інші уряди вважають за краще продовжувати війну, оскільки багато хто з них думає, що Україна може перемогти на фронті, що є неправильним розумінням ситуації", – додав він.

Після цього Трамп спитав в Орбана, чи вважає він, що Україна не може виграти цю війну.

На це премʼєр Угорщини з посмішкою сказав: "Знаєте, дива трапляються".

Нагадаємо, 7 листопада прем’єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом.

Як очікують, Орбан спробує добитися винятку для Угорщини із санкцій США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" та підготував "масштабну енергетичну пропозицію" для США.

Також Орбан збирається переконувати Трампа зустрітись з очільником Кремля.